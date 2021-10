Corpo de pescador desaparecido é encontrado sendo devorado por jacaré

Um pescador que estava desaparecido desde o último dia 15 foi encontrado sendo devorado por um jacaré , no município de Novo Airão (a 115 km de Manaus), no Amazonas, nessa quarta-feira (20).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Elias Araújo Chaves saiu para pescar e não retornou mais. No dia 17 de outubro, uma equipe de mergulho saiu do Pelotão Fluvial, em Manaus, rumo a Novo Airão, em busca do pescador. No dia seguinte, o grupo voltou à capital amazonense sem nenhum sinal do homem.

Leia mais em IG, clique AQUI!