Corpo de pescador desaparecido no AM é encontrado sendo devorado por jacaré; IMAGENS FORTES

O corpo de um pescador identificado como Elias Araújo, que estava desaparecido desde o ultimo sábado (16), foi encontrado nesta quarta-feira (20), sendo devorado por um jacaré. O corpo estava nas proximidades do arquipélago de Anavilhanas, no município de Novo Airão (a 115 quilômetros a noroeste de Manaus).

De acordo com informações de testemunhas, partes do corpo estavam próximas do jacaré que posteriormente foi capturado e acabou sendo aberto para a retirada de mais membros da vítima. Segundo populares o animal tinha mais de três metros de comprimento.

O delegado Renato Simões, titular da 77ª Delegacia Interativa de Polícia, confirmou o encontro do corpo da vítima e informou que a lancha utilizada por ele, foi encontrada próxima ao cadáver, porém estava sem o motor.

Entenda o caso

Elias Araújo e um amigo identificado como Roberto José, estavam realizando uma pescaria na última sexta-feira (15), no Rio Apuaú, no município de Novo Airão, quando foram atacados por um grupo de 7 homens.

Na ação criminosa Elias foi assassinado e Roberto conseguiu fugir para uma área de mata. Após ser encontrado, Roberto foi encaminhado para uma unidade hospitalar de Novo Airão, e depois recebeu alta.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O crime será investigado pela 77ª DIP.