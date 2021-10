Corpo é encontrado em estrada no Paraguai; ‘matei três meninas inocentes’, diz bilhete

A polícia apura se o crime tem relação com o atentado do dia 9 de outubro em Pedro Juan Caballero, que deixou quatro mortos. Três das vítimas eram estudantes de medicina, e uma delas era namorada do possível alvo da ação criminosa, um homem que teria ligações com o narcotráfico.

As primeiras informações são de que o corpo encontrado neste domingo pertence a uma jovem de 23 anos, que seria sobrinha da pessoa quem organizou o atentado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi localizada por volta das 0h30 deste domingo (17) e teria sido morta por disparo de uma pistola de calibre de 9 milímetros. A polícia investiga se outras mortes aconteceram na mesma noite.

Os agentes foram até a Colônia Vista Alegre, a cerca de 1,5 mil metros da rodovia Py05, após receber uma ligação anônima. Ao chegar no local, encontraram o corpo com os braços na altura da cabeça. Havia um ferimento de arma de fogo no lado direito da cabeça.