Corpo encontrado em córrego é de esposa de policial civil aposentado, confirma polícia

O corpo dela estava vestido, de barriga pra cima. Ainda segundo a polícia, a principal hipótese é de que o cadáver tenha sido “desovado” no local. Os policiais encontraram marcas de sangue no guard-rail da rodovia, que podem ajudar a elucidar o caso.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil foram chamadas até o local. A Polícia já iniciou as investigações sobre o caso e a Perícia Técnica também foi acionada para poder indicar as causas da morte da vítima.