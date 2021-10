Corrente de Amor reforça campanha Outubro Rosa com sorteio especial

Durante o mês de outubro, a cor rosa se torna o símbolo para alertar sobre a importância de prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Segundo dados do INCA, até 2022, serão registrados cerca de 66.280 novos casos de câncer de mama no Brasil por ano. O tipo é o primeiro da lista que mais acomete as mulheres, mas também pode aparecer em homens.

O Hospital de Amor, que realizou mais de 910 mil atendimentos em 2020, de forma gratuita a 227 mil pacientes, reforça a campanha contra o câncer de mama em outubro e reafirma a importância de realizar exames preventivos regularmente. De acordo com o INCA, o câncer de mama é o tipo mais incidente em mulheres de todas as regiões do Brasil (após o câncer de pele não melanoma), além de ser a primeira causa de morte por câncer em mulheres no país, sendo a mais frequente em quase todas as regiões brasileiras.

“Agora com o Outubro Rosa intensificamos a campanha de doação Corrente de Amor ressaltando esse papel que o Hospital tem de prevenção e alerta sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama”, diz Larissa Mello, coordenadora de Campanhas do Hospital de Amor.

É também neste mês que ocorre o sorteio da Campanha, que contemplará o vencedor com um Jeep Renegade 0 km.

Como participar?

As doações ao Hospital de Amor, na campanha Corrente de Amor, podem chegar por meio do aplicativo Apcap do Bem; das Agências dos Correios, espalhadas por todo o país; e também nas lojas da Rede Savegnago de Supermercados, presentes em 17 municípios do interior de São Paulo.

Estas parcerias permitem que as pessoas realizem suas doações ao Hospital de Amor, de forma fácil, rápida e segura e, ainda, lhes dão a chance de concorrer a prêmios. A cada R﹩ 10 em doações, é gerado um cupom eletrônico para concorrer aos prêmios da campanha.

Já pelo aplicativo Apcap do Bem, além de fazer doações diretas ao Hospital de Amor, também é possível acompanhar os cupons gerados por meio das doações nas agências dos Correios ou nas lojas do Savegnago, os resultados dos sorteios e seus ganhadores.

De acordo com Larissa Mello, a possibilidade de doar de qualquer ponto do País através do aplicativo ou dos parceiros trouxe muita facilidade para a arrecadação. “Além da facilidade de doar através do próprio celular ou durante uma compra no supermercado ou nos correios, com um valor bem acessível, ainda há a chance de ganhar um carro. Isso tem sido essencial para incentivar a captação de recursos e ainda beneficiar nossos doadores”, conclui.

O aplicativo Apcap do Bem pode ser baixado gratuitamente no Google Play e App Store. Nas redes sociais do Apcap do Bem é possível acompanhar resultados e conteúdos sobre a campanha: @apcapdobem.