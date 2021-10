Costureira, vendedor externo e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta quinta-feira

O ContilNet separou nesta quinta-feira (28), três oportunidades disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco ou em regime home office. As vagas são para costureira, vendedor externo e consultora de vendas.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Costureira no “Hospital do Rim”: Experiência na área, disponibilidade de horário e transporte próprio. Enviar currículo para [email protected] ou entregar na Avenida Nações Unidas, 892, Bosque, Rio Branco – AC.

– Vendedor Externo na “Distribuidora Coimbra”: Para atuar com vendas de produtos frios e congelados, é preciso ter experiência comprovada em vendas no segmento de frios. Enviar currículo pelo site www.dcoimbra.com.br/recrutamento.

– Consultora de Vendas na “Ludi Cosméticos”: Ser comunicativa, proativa, saber manusear ferramentas de redes sociais, conhecimentos em maquiagem, skin care e cronograma capilar. Diferencial: curso de maquiagem, experiência com vendas de produtos cosméticos. Candidatura somente via site www.rhconsultoria.com.br/vagas.