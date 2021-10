Covid-19: Rio Branco e todo Baixo Acre regride para bandeira amarela em classificação de risco

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 divulgou nesta sexta-feira (15), a nova classificação de risco das regionais acreanas.

Considerando os níveis de risco, a Regional do Alto Acre que compreende os municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri avança da bandeira amarela para a bandeira verde.

Já a Regional do Baixo Acre e Purus, que é composta pelos municípios de Acrelândia, Bujari, Capixaba, Jordão, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Senador Guiomard regride da bandeira verde para a amarela.

A Regional do Juruá/Tarauacá-Envira que representa Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá mantém a classificação em bandeira verde.

O Comitê lembra que todas as medidas já implementadas até o momento permanecem em vigor, bem como fortalecimento das campanhas de vacinação, reforço das medidas sanitárias, e intensificação das ações integradas de fiscalização.

“A manutenção de tais medidas é essencial para a flexibilização, em maiores proporções, de todas as atividades comerciais e sociais. Somado a esses esforços, conscientização e seguimento de todas as medidas sanitárias, por parte dos cidadãos, fazem-se necessários para o alcance de um cenário epidemiológico e assistencial estável e controlado!”, diz nota do Comitê.