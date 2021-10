CPI identifica 7 núcleos em suposta organização criada para disseminar fake news

A CPI da Pandemia já tem algumas conclusões sobre a suposta organização criada para disseminar fake news durante a pandemia. Em um capítulo dedicado à investigação de notícias falsas, a comissão decidiu dividir os responsáveis em núcleos de atuação.

A CNN teve acesso com exclusividade ao material que demonstra quais são esses grupos e suas funções na organização. Os sete núcleos se subdividem em: comando; formulador; execução e apoio às decisões; político; produção de fake news; disseminação e, por último, financiamento.

Como antecipou o analista da CNN Caio Junqueira, entre os pedidos de indiciamento neste capítulo estão os três filhos do presidente da república, Carlos, Flávio e Eduardo, além do próprio Jair Bolsonaro. Todos, segundo relatam técnicos que participam da elaboração do material, estão inseridos no núcleo de comando.

