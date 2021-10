Criança de 9 anos tentar atravessar rodovia, em Senador Guiomard, e morre após ser atropelada

Uma criança de 9 anos, identificada como Maria Fernanda Lopes Paixão, morreu após ser atropelada, no início da tarde deste domingo (3), no km 7 da BR-317, na Estrada de Boca do Acre, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Fernanda acompanhava os familiares que foram até a parada de ônibus, para pegar o coletivo e irem para Rio Branco, quando saiu por trás do ônibus e tentou cruzar a pista para voltar para a residência, mas acabou atropelada por um carro modelo Pálio de cor Azul, que trafegava no sentido Rio Branco/Boca do Acre.

Após o acidente, o motorista do carro, que é um gerente de uma fazenda que fica às margens da BR-364, fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, ao chegar no local, só pode atestar a morte da criança.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos. O caso será investigado por agentes da Polícia Civil de Rio Branco.

Após os procedimentos de praxe, os policiais rodoviários federais (PRF), juntamente com os peritos do IML, foram até a fazenda onde o acusado trabalha e encontraram apenas o veículo batido. Na oportunidade, o peritos fizeram a perícia no veículo.

Segundo informações da esposa do acusado, o homem não possui habilitação e disse que se apresentaria com advogado na Delegacia de Flagrantes (Defla) nas próximas horas.