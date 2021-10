Criança indígena Puyanawa nasce dentro de ambulância do Samu a caminho da maternidade de Cruzeiro do Sul

O caso ocorreu na madrugada de sexta para sábado, 30, nas imediações do bairro da AABB.

Uma indígena da Etnia Poyanawa, da localidade Barão em Mâncio Lima sentiu fortes contrações quando era conduzida pela ambulância do Samu à Maternidade de Cruzeiro do Sul. Há poucos quilômetros do local, a equipe teve que parar o veículo para realizar o parto.

Apesar da complexidade do procedimento, pois a criança nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço, o parto foi um sucesso e o menino nasceu saudável.

“Graças a Deus fomos bem sucedidos no procedimento, apesar das limitações somente o Socorrista e a técnica em enfermagem mas conseguimos êxito”, disse o socorrista Adriano Fancelino que estava acompanhado da técnica de enfermagem Adma.

A mãe e o filho ainda encontram-se internados na maternidade e passam bem.

Trabalho em equipe, resultado excelente, equipe SAMU192, Mâncio Lima. Parto no Interior da VTR SAMU 192.