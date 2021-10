Criança se afoga em caixa d’água e é salva por socorristas SAMU, em Rio Branco

Uma criança de um ano e seis meses acabou se afogando e foi salvo pelos socorristas do Samu, no final da tarde deste sábado (30), na Rua São Luiz, no bairro Waldemar Maciel, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de familiares, eles estavam dentro da própria residência quando a criança que estava brincando passou para os fundos da casa e foi até a caixa d’água, onde acabou se afogando. Um primo da vítima avisou os pais sobre o acidente.

Os pais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que foram até o local e realizaram os primeiros socorros na criança, que foi reanimada e chegou consciente ao pronto-socorro de Rio Branco.