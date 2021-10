Criminosos explodem agência bancária com dinamite

Uma agência bancária da cidade de Paulista, no Sertão paraibano foi alvo de criminosos durante a madrugada desta quarta-feira (13/10). De acordo com a Polícia Militar do estado, a ação durou cerca de 20 minutos.

Moradores da região relataram que os criminosos chegaram ao local disparando para o alto na tentativa de intimidar a população. Dinamites foram usadas durante o ataque ao caixa eletrônico do estabelecimento. Confira mais informações no Portal T5, parceiro do Metrópoles.