Criminosos invadem casa de empresário, sequestram mulher e criança e roubam 50 mil no interior do Acre

Criminosos fortemente armados invadiram a residência de um empresário, na manhã desta segunda-feira (11), no município de Mâncio Lima, no interior do Acre, e sequestraram a esposa e o filho dele, e roubaram R$ 50 mil.

Segundo informações da polícia, o empresário conhecido como Alem, proprietário do Comercial Japiim, localizado no bairro da Band, em Mâncio Lima, teve a residência invadida e todos os familiares foram feitos reféns. Na fuga os criminosos levaram R$ 50 mil, uma caminhonete e a esposa e o filho do empresário.

As polícias Militar e Civil estão em diligência no Ramal da Banana, no município de Rodrigues Alves, onde a caminhonete que oe meliantes roubaram acabou capotando. Os bandidos, supostamente, entraram em uma área de mata e fugiram. Os reféns foram liberados e a polícia levou as vítimas para a residência do empresário.

As forças de segurança seguem concentradas na tentativa de captura os assaltantes.