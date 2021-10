Criminosos passam atirando de dentro de carro e deixam três pessoas feridas na Cidade do Povo

Os jovens Eduardo Dias da Silva, 22 anos, Marcos Alexandre Silva de Souza, 23 anos, e um monitorado por tornozeleira eletrônica foram feridos a tiros, na noite deste sábado (16), na rua Francisco Bacurau, quadra 15, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Eduardo, Marcos e o monitorado que não foi identificado estavam sentados na calçada conversando, quando foram surpreendidos por bandidos que estavam em um carro de cor preto e passaram atirando contra o trio. Eduardo foi atingido por dois tiros, sendo um em cada coxa. Marcos Alexandre levou um tiro no tornozelo direito. Já o monitorado foi atingido por um tiro na perna e não quis receber atendimento médico. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares que presenciaram a tripla tentativa de homicídio acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, deu os primeiros socorros às vítimas e encaminhou Eduardo e Marcos Alexandre ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não conseguiu prender os autores do crime. A motivação do crime seria a guerra entre facções criminosas. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).