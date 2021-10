Cuca fala em controlar ansiedade para título no Atlético-MG e gestão do elenco em returno do Brasileiro

O Atlético-MG vem fazendo uma campanha que pode dar ao clube o título de Campeão Brasileiro depois de 50 anos. O Galo tem 53 pontos e é líder da competição com sobras. Nessa altura do campeonato, a ansiedade já domina o torcedor e também jogadores e comissão técnica.

Faltando 13 rodadas para o fim, os jogos começam a ficar mais difíceis na avaliação do técnico do Galo. Para Cuca, o momento é de pensar jogo a jogo e controlar a ansiedade generalizada para uma conquista de título.

– Nesse momento do campeonato, os jogos vão ficando mais duros, mais cascudos, fica mais pesado, a ansiedade bate em todo mundo. Bate na comissão técnica, no torcedor, nos jogadores, a gente quer ganhar antes do tempo e a gente tem que ter paciência, saber que só vai ganhar jogando jogo a jogo – disse Cuca.

Na última rodada contra o Ceará, Cuca optou por começar a partida com Nacho e Diego Costa no banco de reservas. Com um elenco recheado, o treinador pode fazer uma gestão grande do elenco sem perder qualidade. O técnico avaliou que seleciona os atletas jogo a jogo pensando em cada estratégia.

– A gente usa todo o elenco conforme a gente imagina cada jogo e tem dado certo, uma ou outra vez a gente não tem feito grandes jogos – explicou.

O Galo tem outro jogo em casa no meio de semana. O líder recebe o Santos pela 26ª rodada, na esperança de manter os 11 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Flamengo.