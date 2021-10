Curso de mini implante, promoções de outubro na Gazin, Miss Acre e mais na coluna da Léia; confira

MINI IMPLANTE

Professor Fernando Bonini especialista em Ortodontia estará de 25 a 27 de novembro em Rondônia ministrando curso de Imersão de mini implantes para Graduados e Pôs Graduados na área. O curso tem vagas limitadas, maiores informações no (69)94400-2669.

PARANBÉNS KELLY

A colunista Kelly Kley recebeu amigos para comemorar mais um ciclo de vida, e mostrar que o tempo só tem lhe feito muito bem. Cada dia mais linda, jovem e cheia de carisma ela aproveitou a noite. Felicidades querida!

MISS UNIVERSO 2021

Um dos concursos de beleza mais badalados do mundo, já tem data para acontecer. A promoter e detentora dos direitos do evento na região, Meyre Manaus esta em busca dos mais belos rostos para representar o acre no evento nacional. A seletiva acontece no Gran Reserva dia 7 de agora às 21 horas.

Cegonha

Genteeee que grávida mais linda! A querida Kedma Prass, no seu melhor momento, a espera do seu Vicente Otto, nas belas paisagens do RJ. Na companhia do maridão aguardam e aproveitam os últimos dias do barrigão da mamãe sarada!