CZS: motorista perde controle em curva, bate em poste de energia, cai em barranco e foge

Um motorista ainda não identificado se envolveu em um grave acidente na manhã sábado (9), na Estrada da Variante, que fica entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, no interior do Acre.

Segundo informações das autoridades de trânsito, o condutor de um carro modelo Gol estava saindo do Ramal da Praia Grande, quando seguia pela Variante em uma curva, perdeu o controle, saiu da pista, bateu de lado em um poste de energia elétrica que chegou a partir ao meio e caiu em um barranco. Após a colisão, o motorista fugiu do local, deixando para trás duas vítimas dentro do carro.

Populares que passavam no local ajudaram as vítimas e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, dando os atendimentos necessários para as vítimas, que em seguida foram encaminhadas ao Hospital do Juruá, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. Os militares ainda realizaram diligências na área, mas o motorista não foi localizado. Após os trabalhos da perícia, o veículo foi removido por um guincho.

O caso segue sob investigação dos agentes da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.