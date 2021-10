Dados quebram teoria do “quem lacra, não lucra” em vendas de HQs

Polêmicas em torno de HQs com LGBTs fez com que um grupo apontasse que as vendas de revistas caíram, o que é contestado por dados oficiais

No Brasil, o tema ganhou força em 2019, quando o então prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (PRB), evangélico ferrenho, determinou aos organizadores da Bienal do Livro que recolhessem a HQ Vingadores – A Cruzada das Crianças, da Marvel Comics, que tinha personagens gays em seu elenco.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!