De malas prontas para o Ceará, Sinhasique se despede da SEET: “Levo todos no coração”

De malas prontas para o interior do Ceará, onde deve ficar mais próxima à família e prestar suporte a uma irmã que possui doença degenerativa, Eliane Sinhasique compartilhou nas redes sociais os últimos momentos de sua estadia no Acre – e na Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (SEET), do Governo do Estado.

“Dia de despedida da minha equipe. Muita emoção e gratidão! Grata também ao Gladson Cameli pela oportunidade de fazer parte de sua equipe”, disse Sinhasique nas redes sociais, ao compartilhar um vídeo com seu discurso de despedida.

Sem dar detalhes sobre os próximos capítulos da secretaria, Sinhasique deseja ‘que o trabalho continue firme e forte’ e afirma que leva todos no coração.

“Ter ocupado o cargo de secretária de Empreendedorismo e Turismo do Governo do Acre foi uma honra e um aprendizado incrível! Levo todos no meu coração e desejo que o trabalho continue firme e forte para ajudar o povo acreano”, diz.