De mudança? Mazinho Serafim participa de encontro nacional do PSD no Rio de Janeiro

Um pé fora

Apesar do senador Sérgio Petecão (PSD) ter negado na última sexta (22) que o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), teria ido ao Rio de Janeiro para participar do encontro nacional do PSD, as imagens mostraram o contrário: Mazinho e Petecão sentados lado a lado no dispositivo de honra do evento. Serafim parece estar cada vez mais longe do MDB e mais perto do PSD.

Gigante

Por falar no PSD, o partido tem demonstrado cada vez mais força no cenário nacional. Além dos quadros orgânicos do partido, a sigla vem conquistando diversas lideranças, como o prefeito do RJ, Eduardo Paes, e mais recentemente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ambos ex-Democratas. Fora isso, o PSD tem conversas avançadas com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ex-PSDB, e estava prestes a filiar o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ex-Democratas, porém as conversas esfriaram após Maia assumir a Secretaria de Projetos e Ações Estratégicas de São Paulo, estado governado por João Dória (PSDB).

Espanha

Foi publicado no Diário Oficial do Acre desta segunda-feira (25) que a vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão (PSD), e a secretária de Planejamento, Neiva Azevedo, irão viajar para Barcelona, na Espanha, no início do próximo mês, para participarem do Smart City Expo World Congress 2021, evento que de compartilhamento de práticas e experiências sobre cidades inteligentes. Junta, a dupla deve receber cerca de R$ 10 mil em diárias.

Assumiu

Jhon Douglas da Costa finalmente foi nomeado como o novo secretário de Empreendedorismo e Turismo do Acre, nesta segunda. A cadeira estava vaga desde a saída da jornalista Eliane Sinhasique. Jhon, que é engenheiro agrônomo, é indicação da senadora Mailza Gomes (PP).

Reembolso

O ex-prefeito em Mâncio Lima, Cleidson Rocha, foi condenado a ressarcir os cofres públicos em R$35.184,00. A condenação é por improbidade administrativa, pois, segundo a Justiça, o ex-prefeito obteve recursos da União, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para aquisição de aparelhos de ar-condicionado, projetores e lousas digitais, mas não realizou a compra desses itens. Com isso, descumpriu o que tinha sido pactuado para conseguir acessar esses recursos.

Disputa acirrada

Quatro candidatos estão no páreo para ser o próximo procurador-geral de Justiça do Acre. Os procuradores Carlos Roberto da Silva Maia, Danilo Lovisaro do Nascimento, Cosmo Lima de Souza, e o promotor Rodrigo Curti, vão disputar a vaga que atualmente é ocupada pela procuradora Kátia Rejane Rodrigues, vai deixar o cargo após cumprir dois mandatos. A eleição está marcada para ocorrer no próximo dia 26 de novembro.

Vai aumentar

Em Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Cameli (PP) disse que vai aumentar o salário de todos os servidores públicos estaduais. Apesar da declaração bombástica, Gladson não revelou nem a data e nem o percentual que deve ser reajustado. A boa notícia veio justo na semana em que se celebra o dia do servidor público, que é comemorado no dia 28 de outubro.

Semana do servidor

Começou hoje a programação especial da Câmara de Vereadores de Rio Branco em homenagem a semana do servidor público. Juntamente com a Escola do Legislativo, a Câmara vai oferecer aos servidores da Casa diversas atividades gratuitas. A programação teve início hoje e segue até 28 de outubro, e inclui serviços de beleza, bem-estar e saúde, vacinação contra a Covid-19, verificação de pressão arterial e de glicemia, testes rápidos, distribuição de preservativos, vacina contra a gripe, distribuição de remédios pra dor, febre e gripe, entre outros.

In memorian

O ex-governador do Acre, Wanderley Dantas, falecido em 1982, vai receber (in memorian) na próxima quarta (27), da Câmara dos Deputados, o Prêmio Mérito Agropecuário Deputado Homero Pereira. De acordo com o Portal de Notícias da Câmara, o “ex-governador e ex-deputado pelo Acre, implantou no estado uma agricultura com sólida base técnica, estudo do terreno amazônico, produção em escala e implantação da pecuária com genética de ponta”.

Ponte

O líder do governo na Aleac, o deputado Pedro Longo (PV) protocolou nesta segunda (25) um requerimento solicitando uma audiência pública para tratar da construção da ponte de Rodrigues Alves. “A ideia é somar as forças dos órgãos federais, estaduais e municipais, alçada federal e estadual, movimentos comunitários de Rodrigues Alves em torno da mesma bandeira: a construção dessa obra tão importante para a população”, argumentou. Porém, Longo lembrou que o projeto é de responsabilidade da União, já que será executado nas imediações da BR-364.

Poder Legislativo

Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, o vereador N Lima (PP), participou da primeira reunião, que oficializou a criação do Conselho Nacional do Poder Legislativo Municipal das Capitais. O encontro, realizado no último dia 22, definiu sua primeira diretoria, que terá como presidente o vereador Dinho Dowsley, presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, e como vice-presidente o vereador Carlos Augusto Borges, de Campo Grande. Também ficou definido que cada uma das cinco regiões do país contará com um coordenador, no Norte o escolhido foi o vereador N.Lima.