De TK, a terra do abacaxi gigante: conheça Miss Tarauacá, uma das finalistas do concurso Miss Universo Acre

Kailanny Rodrigues Neves é natural de Tarauacá, moradora da rua Quintino Bocaiuva no Centro de TK City, e com apenas 18 anos de idade foi eleita Miss Tarauacá 2021, e é uma das 6 finalistas do concurso Miss Universo Brasil Acre, coordenado pela promoter Meyre Manaus.

Empresária no município, a acreana é proprietária da loja Stillus Storee e concilia uma rotina de trabalhos em sua loja online, modelagens e estudos para o Enem. Finais de semana, a Miss Tarauacá procura conexão com a natureza e lazer local: “Finais de semana sempre procuro ficar mais perto da natureza, vou na fazenda com meus avós e amigos ou também o Manelzinho, que é um balneário conhecido em Tarauacá.”

A Miss Tarauacá brilha na noite desta quinta-feira (7), no mega evento Miss Acre, que acontece no Gran Reserva, com transmissão exclusiva do site ContilNet.

Kailanny Rodrigues, conversou com o ContilNet na manhã desta quinta-feira (7) e revelou sua intimidade e curiosidades sobre a sua preparação para hoje à noite, o grande dia que escolhe a nova Miss Acre. Confira!

Douglas Richer: Como surgiu esse sonho? Você sempre almejou participar de concursos de beleza e trabalhar como modelo?

Kailanny Rodrigues: Desde criança, eu sempre tive esse desejo de ser uma modelo, participar de desfiles e fazer fotos; é algo que eu sempre gostei e me identifiquei.

Douglas Richer: Como é dividir a vida com trabalhos profissionais e os estudos?

Kailanny Rodrigues: Nossa, (sic) tá sendo uma correria. Mas estou me organizando pra deixar tudo equilibrado e não perder o foco de ambos.

Douglas Richer: Você é natural de Tarauacá?

Kailanny Rodrigues: Sim, nascida e criada em Tarauacá.

Douglas Richer: Como você se sente representando o município de Tarauacá?

Kailanny Rodrigues: Pra mim é uma grande responsabilidade está representando meu município, mas sigo firme nessa e confiante. Espero poder mostrar um pouco da mulher taraucaense (risos).

Douglas Richer: Onde você se imagina daqui alguns anos?

Kailanny Rodrigues: Eu penso sim em correr atrás e seguir nesse meu sonho em ser uma modelo, mas também quero estudar e me formar. Quem sabe vocês não me veem por aí em algum desfile em São Paulo (risos).

Douglas Richer: Quais as expectativas para essa disputa?

Kailanny Rodrigues: As expectativas estão bem altas, estou bastante confiante e muito feliz de estar vivendo essa experiência, acredito que independente de quem ganhar eu já vou está muito realizada por ter tido essa oportunidade.

Douglas Richer: Caso seja eleita a Miss Acre 2021, você se sente preparada para representar o AC?

Kailanny Rodrigues: Me sinto preparada em representar meu estado, mas acredito que a verdadeira preparação vai ser depois do Miss Acre, rumo ao Miss Brasil.

Veja fotos da Miss Tarauacá, Kailanny Rodrigues, candidata ao Miss Universo Acre 2021: