Depressão de Silvio Santos teria se agravado após morte de médico

O estado de saúde de Silvio Santos estaria preocupando amigos e familiares do apresentador. Afastado do trabalho desde que contraiu Covid-19 , o dono do SBT estaria com a depressão agravada desde a morte do reumatologista Morton Aaron Scheinberg, que lhe atendia há anos.

Segundo o colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles, Scheinberg era o único médico que Silvio Santos ouvia. O empresário só respeitaria as recomendações dadas pelo reumatologista, morto aos 73 anos no dia 27 de setembro, de causas não reveladas pela família. Nos últimos anos, Silvio Santos não estaria mais seguindo nem todas as ordens do médico, mas isso teria piorado após a morte dele. O apresentador estaria com a depressão agravada e se recusando a seguir recomendações dadas por outros profissionais, o que teria se tornado motivo de briga entre o patriarca da família Abravanel e suas filhas.