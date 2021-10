Deputado Fagner Calegário discute melhorias para classe policial com Comandante Geral da PMAC

O Deputado Estadual Fagner Calegário se encontrou, nesta terça-feira, 19, no Comando Geral da PM, com o Comandante Geral da PM Paulo César, o Subcomandante Luciano e a Tenente-Coronel Marta, para discutir melhorias para a classe.

Após a reunião, Calegário protocolou um pedido de audiência pública para tratar da reforma da previdência e sobre o sistema de proteção social dos militares. O Deputado Estadual pretende acrescentar o ato de bravura na lei dos militares do Estado do Acre, que não prevê a promoção pelo ato de bravura e sim pelo merecimento, e garantir melhorias no sistema de proteção social dos militares para garantir a seguridade destes.

Para o Deputado, é de extrema importância que os militares sejam reconhecidos pelos seus atos de bravura a partir da promoção. Citando o exemplo do bombeiro Ivan Iwamoto, que salvou uma criança que estava sufocando no portão do batalhão em 2020, e do Coronel Batista que foi responsável por salvar três pessoas em um dos maiores incêndios registrados pelo corpo de bombeiros no estado do Acre, que ocorreu no prédio sede da Assembleia Legislativa em 1992. Calegário se mostrou insistente em garantir que atos como esses, indispensáveis e corajosos, sejam reconhecidos a partir desta alteração na lei.