Deputado Gehlen Diniz ajuda produtores de banana no Acre

Graças à intervenção do deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas), a base de cálculo para a incidência do imposto de 12% sobre a banana, chamada de pauta, caiu de R$ 1,90 para R$ 0,50 o quilo, ou seja, quando o comprador de outro estado adquirir a banana no Acre ele paga o imposto na saída do estado, e com a pauta muito alta, a exportação fica inviabilizada, o que prejudica os produtores locais.

Atento a essa situação, a convite do deputado Jonas Lima (PT), Gehlen Diniz se reuniu com produtores de bananas de Acrelândia que estavam bastante preocupados. O deputado acionou os técnicos da Secretaria da Fazenda (Sefaz), que também participaram da reunião e após a explanação dos agricultores e dos deputados, a pauta da banana foi reduzida.

“Essa ação parlamentar propicia uma economia de mais de 3.000 reais para os produtores em cada 1.000 caixas de bananas vendidas para outros estados”, destacou Gehlen.

Diniz enfatizou na tribuna da Aleac que esse foi um passo importante para estimular os pequenos produtores, mas que é necessário ir além e zerar a pauta não só da banana, mas de todos os produtos da agricultura familiar.

O deputado informou ainda que vai levar esse pleito ao governador do estado e acredita que o mesmo irá atendê-lo, “pois o futuro do nosso estado passa pelo estímulo à produção agrícola”, finalizou.