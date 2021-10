Deputado Gehlen Diniz reivindica reforma no Quartel do 8º BPM, em Sena Madureira

Em pronunciamento na Tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta semana, o deputado estadual Gehlen Diniz (PP), apresentou uma indicação ao secretário Cirleudo Alencar, da Seinfra, defendendo um trabalho de reforma no 8º Batalhão da Polícia Militar, situado à Rua Augusto Vasconcelos, em Sena Madureira.

Gehlen Diniz destacou mais uma vez o relevante trabalho desempenhado pela PM não somente em Sena Madureira, mas também em Manoel Urbano e Santa Rosa, cidades que integram a Regional Purus. “Trata-se de um prédio histórico de Sena Madureira que precisa ser reformado para garantir um melhor ambiente a todos os policiais e demais servidores. Hoje, estou oficializando o pedido, porém, conversei previamente com o secretário Cirleudo Alencar e ele me garantiu que a reforma será feita”, comentou.

O 8º BPM com sede em Sena Madureira é denominado Sargento Jossimar da Costa Moreira, o “Mazinho”, sargento morto na balsa do Purus quando estava em missão tentando prender os assaltantes do Banco do Brasil de Feijó. A homenagem ao militar também foi proposta por Gehlen Diniz e aprovada por unanimidade na Aleac.