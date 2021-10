Deputados vão ouvir economista sobre caixa de R$ 1,7 milhões antes de votarem empréstimo do Governo

Os deputados que compõem a Comissão de Orçamento e Finanças se reuniram na manhã desta quarta-feira (13) para tratar do empréstimo de R$ 41 milhões de dólares que o Governo do Acre pretende fazer.

O financiamento deve ser analisado essa semana no Conselho Deliberativo do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata).

Os deputados decidiram que os secretários de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) Ricardo Brandão, e o de Fazenda, Rômulo Grandidier, serão ouvidos na próxima terça-feira (19), na comissão de orçamento.

Além dos gestores, o professor doutor em economia da Ufac, Orlando Sabino, que recentemente afirmou que o Acre possuia R$ 1,7 bilhão em caixa durante a pandemia da Covid-19, com base em um relatório do IPEA, também deve participar.

Segundo o Governo, o empréstimo de R$ 41 milhões de dólares será aplicado desde os estudos e supervisões técnicas até a realização de várias obras estruturantes, tais como: restauração da Rodovia AC-40, do trevo da BR-317 até Plácido de Castro; construção da ponte de interligação do Bairro 15 com a Regional da Baixada, em Rio Branco; construção de ponte de interligação entre os bairros Sibéria e Centro, em Xapuri; urbanização com contenção das margens do Rio Acre, em Rio Branco; urbanização com contenção das margens do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul e implantação do coletor tronco da bacia do Igarapé Boulevard Thaumaturgo, em Cruzeiro do Sul.

Os deputados estão cautelosos na aprovação deste montante e querem desdobrar o valor que o Estado teria em caixa.