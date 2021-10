Deracre envia motor e garante funcionamento da balsa da Sibéria em Xapuri

O governo do Estado garantiu o funcionamento na balsa que faz a ligação do Bairro Sibéria a Xapuri. Na sexta-feira, 15, o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), enviou um novo motor para a balsa do município no intuito de facilitar a travessia de pedestres, veículos e cargas.

A embarcação é usada para melhorar a mobilidade dos moradores do Bairro Sibéria e centro de Xapuri, na travessia sobre as águas do Rio Acre. De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, a manutenção foi uma medida encontrada para assegurar a travessia dos produtores rurais da região. “Fizemos a entrega desse novo motor e garantimos o funcionamento da balsa e ainda lançamos o aviso de licitação da ponte da Sibéria”, explicou. Agentes técnicos do Deracre acompanharam de perto os serviços realizados na balsa da Sibéria. Foi feita a entrega de um novo motor na sexta-feira com objetivo de oferecer mais agilidade, segurança e economia nas travessias. Nesta região há grande circulação de produtores rurais que encaminham parte da produção para os mercados municipais das cidades próximas. “Na balsa da Sibéria passa 60% da população de Xapuri que depende desse meio, quase todos produtores agrícolas estão localizados do outro lado, ela é importante pois é ela que facilita o acesso da população e escoamento da produção”, afirmou o diretor Portos e Aeroportos, Sócrates Guimarães. Para o morador, Raimundo Nonato, a balsa tem facilitado o deslocamento da população e dos produtores agrícolas. “Antes a quantidade de pessoas era limitada, os produtores agrícolas não conseguiam escoar sua produção, não tinham como trazer para o mercado”. O governador Gladson Cameli não tem medido esforços, para garantir condições necessárias de segurança de trafegabilidade no transporte fluvial da região. As intervenções nos portos do Acre são realizadas pelo Deracre e visam garantir o tráfego de produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais.