Deracre realiza operação tapa-buraco na rodovia AC-10, em Rio Branco

Nesta semana, o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), continua com a operação tapa-buraco nos pontos críticos da estrada AC-10, que liga Rio Branco a Porto Acre.

Os agentes técnicos da autarquia promovem os serviços de reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica. Tem sido utilizada nesta ação uma retroescavadeira, um rolo liso e um caminhão espargidor.

Cláudio da Silva Gomes, encarregado pela execução dos serviços, conta que a manutenção está sendo feita no trecho que compreende o KM 22 e informa que chegará até a Vila do Incra, em Porto Acre.

“Iniciamos essa operação no KM 22 e hoje estamos no KM 25, trabalhando os pontos críticos que estavam deteriorados e aplicando nova massa asfáltica”, afirmou o encarregado.

Para o presidente do Deracre, Petronio Antunes: “É uma reivindicação da população por meio da prefeitura de Porto Acre que está sendo atendida pelo governador Gladson e executada pelo Deracre”.