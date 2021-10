Deracre recupera estrada do Ramal do Mutum, em Rio Branco

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), realizou operação tapa-buracos na estrada do Ramal do Mutum, em Rio Branco. A recuperação da via facilita o escoamento da produção e o acesso das crianças à escola, além de permitir maior integração entre os municípios.

De acordo com o diretor de Operações, Ronan Fonseca, os técnicos da autarquia atuaram no melhoramento de 10 quilômetros da estrada vicinal. A ação conta com a utilização das máquinas do Deracre que promovem serviços de limpeza do pavimento quebrado, reenquadramento dos pontos danificados, impermeabilização, aplicação e compactação de nova massa asfáltica.

“Recuperamos da melhor maneira possível, os pontos mais críticos e depois fizemos a restauração do trecho pavimentado de 10 quilômetros”, destaca o diretor.

Há mais de 10 anos, a comunidade do Ramal do Mutum aguarda por melhorias na estrada. A recuperação da via fortalece a economia local, melhora as condições de tráfego e garante qualidade de vida. Para o comerciante, Altaíde Lemos de Souza: “Vai melhorar muito, com esse trabalho do Deracre, os carros vão poder estacionar e as pessoas vão vir comprar meus salgados”.

O governador Gladson Cameli tem trabalhado para garantir o acesso e a trafegabilidade dos produtores agrícolas. Nessa região pequenos produtores rurais necessitam escoar a produção de peixes, aves e milho. Para o morador José Carlos, “nessa região tem muitos produtores rurais e estamos aguardando há mais de 10 anos por melhorias e graças ao trabalho do governador Gladson e do Deracre está sendo recuperada”.

As intervenções nos ramais são realizadas pelo Deracre e visam garantir a trafegabilidade dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado.