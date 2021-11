Desabamento de gruta no interior de São Paulo mata nove bombeiros; vídeo

Imagens divulgadas pela Polícia Militar e pelo 9º Grupamento do Corpo de Bombeiros mostram o trabalho dos bombeiros no interior da gruta Duas Bocas, zona rural de Altinópolis (SP), onde equipes realizaram buscas por bombeiros civis soterrados após um desabamento neste domingo (31). (Assista acima)

Das dez vítimas presas, nove morreram e uma foi resgatada com vida e levada a um hospital.

O Corpo de Bombeiros encerrou as buscas por volta das 19h. Cinco corpos retirados do local do acidente já foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). As equipes ainda trabalham no transporte de outras quatro vítimas até o ponto de apoio montado às margens da rodovia.

Segundo os bombeiros, os corpos das vítimas serão levadas por uma trilha menor. Por causa da escuridão, o helicóptero Águia, da PM, não pode auxiliar o transporte à noite.

