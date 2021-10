Desembargadora revela que eleições no Acre estiveram sob a mira de facções: “Ameaçaram explodir nossas urnas”

Durante visita à Aleac nesta quarta-feira (20), a desembargadora do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Regina Ferrari, revelou que, quando presidia o TRE/AC, as eleições de 2018 ocorreram em um dos momentos mais delicados do Acre em relação a atuação das facções criminosas no estado.

Ferrari destacou porém que, devido a atuação do TJ, a condução da eleição ocorreu de forma organizada.

“Tive a honra de fazer eleições justas, ou seja, conduzir eleições bem organizadas e justas para que vossas excelências estivessem aqui. Fiz com muito esmero, com muito sacrifício em uma época em que as facções criminosas estavam a nos ameaçar a explodir nossas urnas. Cheguei a pagar dinheiro do meu bolso para que eu pudesse colocar o helicóptero do governo para rodar, para nos guarnecer nas sessões de votações em locais de muita dificuldade”, destacou a desembargadora.