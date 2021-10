Desempregados vão receber R$ 1.000 em programa; Veja quem pode participar

O Bolsa Empreendedor é um programa que tem como objetivo apoiar empreendedores informais e desempregados em situação de vulnerabilidade. Com gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a medida faz parte de um pacote de ações do Governo de São Paulo no combate aos impactos gerados pela pandemia.

De acordo com o site do governo, a iniciativa está divida em três pilares de oferta aos cidadãos carentes, com curso de qualificação empreendedora, formalização de microempreendedor individual (MEI) e pagamento de bolsa-auxílio no valor de R$ 1 mil – o valor será repassado em duas parcelas de R$ 500.

Na prática, o programa Bolsa Empreendedor é ideal para quem deseja se tornar MEI, realizar o sonho de um pequeno negócio ou se formalizar para expandir uma atividade já existente.

Apesar de aberta a todos os desempregados ou informais, a ação conta com níveis de prioridade distintos, sendo o foco inicial mulheres, jovens, pessoas negras e pardas, indígenas ou pessoas com deficiência (PcD).

Quem pode participar?

Para participar do programa, o cidadão deve ser: