Dia da Saúde Mental: psicóloga dá dicas de como alunos devem cuidar da mente antes de provas como Enem

No Dia Internacional da Saúde Mental, o g1 conversou com estudantes que recorreram a auxílios psicológicos para encararem a rotina de estudo para vestibular, com um agravante: a pandemia da Covid-19, que afetou a saúde emocional e mental de mais da metade dos brasileiros. Uma pesquisa mostrou que a saúde mental piorou para 53% dos brasileiros sob pandemia.

A medicina era o sonho de infância da estudante Renata Craveiro, de 18 anos, que após um resultado negativo na prova do Enem em 2019, resolveu buscar ajuda psicológica para encarar uma rotina de estudos naturalmente exigente.

Insegurança, medo, ansiedade, sentimento de culpa, preocupação excessiva estavam entre os sentimentos que norteavam os pensamentos da estudante, que decidiu buscar auxílio psicológico no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para receber atendimento psicológico e psiquiátrico.

Com o início da pandemia de Covid-19, a estudante não conseguiu continuar o tratamento no CAPS, e recorreu ao auxílio oferecido pela escola onde fazia o pré-vestibular.

“A rotina de estudo é muito puxada, e ela não exige só saúde física, mas também a mental”, lembrou Renata.

As incertezas e a rotina imposta pela pandemia também afetou a estudante.

“A questão de ficar isolada dos meus colegas de turma e não ir presencialmente durante a maior parte do período de pré-vestibular me deixou muito ansiosa, porque a gente ficava o dia inteiro no quarto sozinho, assistindo aula de manhã e de tarde. É muito cansativo psicologicamente”, disse.

