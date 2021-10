Dia das Crianças: ContilNet e Circo Broadway realizam sorteio com ingressos e combo especial; participe!

Quer uma ideia legal de programação para o Dia das Crianças? O ContilNet te ajuda e ainda pode te dar um presentaço! Nosso site, em parceria com o Circo Broadway, sorteia 2 combos especiais (ingresso, pipoca e refrigerante) com 4 acompanhantes cada para um espetáculo especial!

FOTO OFICIAL:

Para participar, é simples: basta checar a foto oficial do sorteio (acima) e ler a legenda com as regras. O sorteio será realizado na próxima sexta (8).

A participação do sorteio vale apenas para a foto oficial; portanto, fique ligado!

Boa sorte e até lá.