Dia das Crianças: Projeto União Solidária realiza carreata para entrega de brinquedos em dois bairros da capital

Para comemorar o Dia das Crianças, celebrado anualmente no dia 12 de outubro, o projeto União Solidária reuniu doações e sairá em carreata para distribuição em duas comunidades da capital: Vila Jorge Kalume e a Comunidade Ribeirinha da Transacreana. O projeto realiza ações simultâneas no Acre e no Ceará.

De acordo com Robson Fardel, criador do projeto, as doações deram aproximadamente 500 kits entre brinquedos e doces e pretendem beneficiar mais de 500 crianças entre as comunidades. “Hoje temos 116 voluntários envolvidos de maneira direta ou indireta e estamos organizando para expandir para mais dois estados até dezembro com as ações de natal. Para a ação de amanhã, estamos com dificuldades com carros, se alguém tiver interesse em ajudar, agradecemos”, afirma.

Com saída da rua Álvaro Thomaz, a carreata inicia às 9h. A primeira parada é a Comunidade do Barro Vermelho, no Distrito Industrial, e depois os carros seguem para a Comunidade Ribeirinha na Transacreana, após o lixão da Via Verde. Os carros estarão identificados para a carreata e a organização do projeto pede que os voluntários que não possuam a camisa do projeto, que utilizem camisas claras, de preferência branca, além de levar água, lanche e vestir roupas leves.

O Projeto União Solidária aceita voluntários para a ação que será realizada amanhã e para as próximas, como a Ação de Natal. Os interessados devem entrar em contato com Robson pelo WhatsApp 68 9961-4301 ou pelo Instagram @uniaosolidariaac.