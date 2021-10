Dia do médico: Conheça o acreano que se tornou referência em cirurgia plástica com o irmão

Neste 18 de outubro, data em que se celebra o Dia do Médico, o ContilNet entrevistou o acreano e cirurgião plástico Allan Queiroga.

O médico tem uma parceria com o próprio irmão, Felipe Queiroga, que também é cirurgião. Os dois, formados pela Universidade Federal do Acre (Ufac), com residência feita no Rio de Janeiro, são conhecidos em todo o Estado pelos inúmeros procedimentos cirúrgicos e relacionados à estética que realizam.

Allan e Felipe perderam a mãe muito cedo. Desde lá, decidiram que estudar seria o melhor caminho para retomar a vida, encontrar forças e superar a maior perda.

“Perdemos a pessoa que nos dava a maior força que precisávamos. Tivemos que encontrar um novo rumo, seguir com a vida e ter sentido. A medicina foi um deles. Tínhamos um objetivo, trilhamos ele e conquistamos”, disse o especialista.

Ao longo da entrevista, Queiroga abordou os desafios da profissão, tratou das questões que impactam o trabalho dos dois e quais os procedimentos de maior interesse entre os acreanos. O número de pessoas que realizaram cirurgias plásticas aumentou consideravelmente nos últimos anos, de acordo com o especialista.

Confira a entrevista na íntegra:



