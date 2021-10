Dia do professor: No AC, profissionais usam redes para transpor pandemia e espalhar humor e nostalgia

O dia do professor é uma data comemorativa que teve origem com um Decreto Imperial, de Dom Pedro I, em 15 de outubro de 1827, que criou o Ensino Elementar no Brasil para meninos. Após 125 anos, em 1947, um professor paulista idealizou transformar a data em feriado em homenagem aos professores do Brasil. Desde então, no dia 15 de outubro todos os anos, quando a escola não determina feriado, os alunos comemoram com os professores realizando festas e brincadeiras.

Com o sucesso das redes sociais como TikTok e Instagram, criadores de conteúdo digital criam vídeos de humor com imitações ‘clássicas’ dos professores em sala de aula. O ator Diego Cruz e a criadora de conteúdo digital Bárbara Coura postam vídeos que alcançam milhares de visualizações relembrando situações cotidianas em sala de aula.

A professora de geografia do ensino fundamental Isabel Cristina Morais, acha os vídeos uma maneira divertida de falar sobre os docentes e afirma que sempre que assiste uma dessas pequenas produções, se sente representada. “Eu vejo os vídeos e penso que já fiz aquilo que está sendo representado. Meus ex-alunos sempre me mandam dizendo que me representam”, afirma.

Em 2019, Isabel também virou ‘meme’ após ser fotografada por um de seus alunos em uma situação diferente. A foto circulou por diversas páginas de humor nas redes sociais e ficou nacionalmente conhecida.

“Eu achei muito legal, porque geralmente ninguém fala de professor, apenas para dizer que não trabalhamos o suficiente. O ‘meme’ relata um pouco das várias situações que passamos em uma sala de aula”, conta a professora de geografia.

Os internautas comentam o quanto sentem nostalgia vendo os vídeos do ator Diego Cruz, como o de uma usuária do Instagram que diz “Não é possível!!!!!! me senti na sala de aula agorinha, muito obrigada por essas memórias”, enquanto outra comenta “mds cara literalmente minha professora falava desse jeito”

Já a professora de língua inglesa Delvilene Bonfanti, se sente representada e acha muito divertido, pois faz parte do grupo de pessoas que acham que as coisas devem ser vistas com mais humor. “Eu dou aula na mesma escola há sete anos, então eu conheço um pouco da vida dos meus alunos e consigo fazer esse elo entre o real e o engraçado. Sempre que posso aplico humor nas minhas aulas”, diz.

Delvilene conta que se vê nos em alguns desses personagens e gosta da iniciativa de trazer humor para a realidade dos professores e a representação de forma saudável da classe dos professores. “O que eles colocam nos vídeos não foge da realidade. É chato quando vemos um conteúdo ou certas brincadeiras que não condiz, que não é aquilo que se vive”, afirma.