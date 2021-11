Discussão entre vizinhos quase termina em morte na Baixada da Sobral; ninguém foi preso

Juliano Cruz da Silva, 38 anos, foi ferido com vários golpes de faca, na noite deste domingo (31), na rua Tião Natureza, bairro Palheiral, na região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Juliano acabou entrando em uma discussão com um vizinho ainda não identificado. Com uma discussão mais acalorada, o vizinho, de posse de uma faca, desferiu cinco facadas na vítima, que foi atingiu uma na cabeça e quatro nas costas. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado e esteve no local, prestando os primeiros atendimentos à vítima que foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelo autor do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).