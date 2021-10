Dono do maior jabuticabal do país oferece fazenda a quem vencer desafio. Saiba qual

Se a jabuticaba é uma fruta tipicamente brasileira, a maior plantação delas no Brasil (e uma das maiores do mundo) fica em Goiás, em uma propriedade rural a poucos quilômetros da capital. E sabia que você pode se tornar dono da fazenda? Para isso, basta cumprir um desafio bem simples: comer uma frutinha de cada um de seus 42 mil pés da árvore frutífera em uma única visita.

“Foi uma brincadeira na televisão e é viralizado até hoje. Viralizou em 1980 e até hoje se conhece”, contou, ao Metrópoles, um dos proprietários da fazenda.

A Fazenda Jabuticabal, no distrito de Nova Fátima, município de Hidrolândia, região metropolitana de Goiânia, já faz parte do imaginário do estado e é aberta para visitação na temporada de jabuticabas, entre o início de setembro e meados de outubro.

Essa história de dar a fazenda para quem comer apenas uma fruta de cada pé já foi tão contada e repassada em Goiás que praticamente se tornou uma lenda urbana. Aliás, neste caso, estaria mais para lenda rural. Mas não é nenhuma lenda. É fato!

Quando a fazenda começou a receber visitantes, entre os anos 1970 e 1980, o proprietário Antônio Batista da Silva, hoje com 96 anos, lançou o desafio durante uma reportagem da TV Globo.

Mas até hoje ninguém conseguiu cumprir. E, dizem, muita gente tentou. Mas haja estômago para suportar 42 mil jabuticabas. Nem os maiores adoradores da frutinha preta conseguiriam.

