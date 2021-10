Duarte apresenta Projeto de Lei que prevê cobrança correta do ICMS sobre gasolina

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) apresentou, na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) o Projeto de Lei (PL) que proíbe a cumulação de tributos incidentes sobre combustíveis e lubrificantes no âmbito do Estado do Acre.

Segundo o PL, fica proibido, na composição da base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre combustíveis e lubrificantes, a incidência de qualquer outro imposto de competência estadual.

Na justificativa, o deputado explica que a proposição objetiva impedir a cobrança ilegal do ICMS sobre combustíveis e lubrificantes no Estado do Acre.

“O projeto é justamente para diminuir o preço da gasolina. Nós sabemos que o preço da gasolina está cada vez mais caro, prejudicando a rotina de todos que utilizam carro ou moto diariamente, então, devemos lutar para que esse imposto seja cobrado de forma correta”, acrescentou.