Duda Amorim se aposenta da seleção brasileira de handebol

Duda Amorim se profissionalizou em 2006 e logo no ano seguinte já conquistou o ouro no pan-americano do Rio de Janeiro. Ela também esteve presente nas Olimpíadas do Rio, onde a seleção atingiu a melhor campanha em Jogos Olímpicos, terminando na quinta posição. Seu auge pelo Brasil foi no Mundial de handebol em 2013 – ela foi eleita a atleta mais valiosa da competição e a equipe foi campeã ao bater a Sérvia por 22 a 20 na decisão.