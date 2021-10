Dupla Cleber e Cauan retoma shows no AC e empresário desabafa: “Estamos há 2 anos parados e precisamos trabalhar”

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher.

A temporada de shows no Acre já é retomada aos poucos. Com os casos de Covid-19 em baixa no Estado, e a população vacinada, os empresários do ramo de entretenimento vem retornando os trabalhos e saindo do sinal vermelho financeiro que já dura anos.

A dupla de sertaneja Cleber e Cauan e também o cantor Jhon Amplificado são atrações confirmadas no Acre, no tradicional espaço de shows do estacionamento do Arena da Floresta no dia 30. Um dos organizadores do evento, o empresário Neto Brito conversou com este colunista e revelou os detalhes do show que acontece no dia 31 de outubro.

Em contato com o site ContilNet, o empresário, proprietário dos restaurantes Tardezinha BBQ e Gril, desabafou sobre a atual situação dos empresários do ramo de entretenimento: “ Estamos há 2 anos parados, e precisamos trabalhar. Vamos fazer com todos os protocolos de segurança”, explicou.

Com capacidade para 10 mil pessoas, o empresário explicou que o evento irá usar a capacidade de 3 mil pessoas no geral.

Neto também comentou que o show obedecerá todas as normas de segurança e protocolos de saúde: “Entrada somente de máscara, álcool em gel nas entradas, e banheiros espalhados no evento, e aferição à temperatura de todos os participantes!”

Previsto para iniciar às 16h e encerrar às 00h, o evento terá 8h de duração. Confira mais informações no card: