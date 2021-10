Durante forte chuva no Acre, Bombeiros resgatam homem que ameaçava se jogar de telhado

O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Militar na manhã de sábado (16) para realizar o regaste de um homem que estava no telhado de um prédio em Rio Branco, ameaçando se jogar.

Imagens mostram um soldado conversando com o homem que aparece sentado. As negociações se prolongam e as fortes chuvas que atingiram o estado se iniciaram.

“Com o início da chuva a ocorrência ficou mais perigosa pelo fato de o telhado estar bastante liso. Porém, após intensa negociação, o cidadão foi resgatado pelos Bombeiros e entregue ao Samu para devido atendimento”, diz a corporação em nota.

