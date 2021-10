É hoje! Festa de Lançamento do Prêmio Glow acontece nesta quinta; saiba tudo!

É BIG!

Celebrou nova idade nesta quinta, Beatriz Saad. Em família comemorou a data. Parabéns!

WORK HAIR

Tremendo SUCESSO, o Work Hair que Joelma Severo, CEO da Jorge Cosméticos, promoveu de 17 a 19, deste mês, à profissionais da beleza, cabelereiras e barbeiros, dentre eles, do Juruá e Alto Acre, com os educadores técnicos da linha Garden Flowers, Marcelo Braga e Damares Guerra, o famoso barbeiro Mano’s Black, que contou com o apoio dos técnicos da Jorge Cosméticos e a presença do CEO da Garden Flowers.

#O evento, criteriosamente liderado por Joelma Severo, foi mais um marco para a retomada das trends 2022.

PROMOÇÃO INCRÍVEL!

Aproveitando o sucesso do Work Hair da linha Garden Flowers, a Jorge Cosméticos lança uma promoção incrível: Toda a Linha Garden Flowers está com 20% de desconto. Vale a pena conferir essa linha especializada em beleza da mulher!

Momento descontração das amigas Flávia Lavocat Barbosa e Giselle Mubarac Detoni.

ENTRE AMIGAS!

A fonoaudióloga Yasmin Cavalcante, ontem, 21, foi alvo de felicitações por sua nova idade, em restaurante da city. Vivas, vivas!

JIDDO GASTRONOMIA

Uma inovação que caiu no gosto dos acreanos: a junção da culinária oriental com os surpreendentes sabores e elementos da floresta amazônica, lançada pela empresária Cibelle Kallil.

JIDDO trás uma proposta regional, artesanal e, utiliza também ingredientes de cooperativas locais para incentivar a economia e os produtores do estado. Show de bola!

PROMOÇÃO AUXÍLIO DIVERSÃO

Genteeee! Para alegria de toda a família, foi prorrogada até o dia 27 deste mês, a Promoção Auxílio Diversão no Via Verde.

# A campanha garante que todos, com qualquer idade acima de 2 anos, paguem meia nas entradas do cinema sendo válida também, para as salas 3D e Premium e você não pode perder a oportunidade de aproveitar essa oferta incrível, pagando apenas R$ 20,00 (vinte reais) na inteira e R$ 10,00 (dez reais) na meia.

#Venha aproveitar o Melhor do Cinema pagando R$10ZÃO! O Cinema do Shopping funciona com 50% da capacidade e segue todas as regras de biossegurança.

Neusa Bezerra brindou mais um ano de vida dia 18. Parabéns!

João Tota Filho, dia 20, completou mais uma volta ao sol e em clima intimista e familiar comemorou a data. Na foto, o aniversariante com a esposa Laura Ferraz.

Acontece o lançamento da 1ª etapa do Premio Glow Branding na noite desta quinta no Tardezinha BBQ. A contagem agora é regressiva para o início das votações aos grandes premiados do Glow Branding 2021. Parabéns às organizadoras do evento Mariana Tavares e Edmirk Herculano.