“É uma missão de Deus”, diz Bolsonaro sobre ser presidente

Durante a cerimônia de entrega de títulos de regularização de terras para produtores rurais, em Miracatu, cidade da região do Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, o presidente afirmou que “não é fácil” ser o chefe do Executivo federal do país.

“Não é fácil ser presidente. É uma missão de Deus. Vou cumprir essa missão até o último dia desse mandato. Não será uma ação mentirosa e sem fundamentação que vai me tirar de lá”, disse a apoiadores.

Segundo Bolsonaro, durante seu governo a corrupção caiu. “Incomodamos muitos que roubaram a nação por décadas, são dois anos sem corrupção no governo. Toda semana tínhamos dois ou três escândalos de corrupção. Se aparecer corrupção no meu governo, serei o primeiro a investigar”, prometeu.

O chefe do Palácio do Planalto declarou, ainda, que não se submete a pressões e diz sempre apostar no certo.

“Fazer a coisa certa na minha cadeira é muito difícil, mas não aceitaremos pressões de lugar nenhum. Enquanto estiverem ao meu lado, Deus e povo, estaremos à frente do destino da nação”, concluiu.

Essa é a primeira agenda oficial de Bolsonaro desde o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. A previsão é que o presidente retorne a Brasília no início da tarde.

Bolsonaro se hospedou na sexta-feira (9/10) no Forte dos Andradas, no Guarujá. Lá, visitou Praia Grande e Peruíbe, onde provocou aglomerações e foi multado por não usar máscara. No feriado dessa terça-feira, o presidente foi a Aparecida e visitou o Santuário Nacional, maior templo católico do país.

O evento

Ao todo, Bolsonaro entregou 618 títulos de propriedades para famílias do bairro Vista Grande nesta quarta. Em ato simbólico, seis famílias receberam o documento das mãos do presidente.

A cerimônia contou com a participação de autoridades municipais, estaduais e também da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, do secretário especial de Assuntos Fundiários, Nabhan Garcia, e do presidente do Incra, Geraldo Melo Filho.