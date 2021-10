Edgar Moura Brasil, marido de Gilberto Braga, se manifesta sobre morte do novelista

Marido de Gilberto Braga, com quem foi casado por 48 anos, Edgar Moura Brasil se manifestou, pela primeira vez, após a morte do famoso autor de novelas. “Suas obras estarão sempre vivas na nossa memória”, diz a mensagem que ele compartilhou, no início desta tarde, nos Stories do Instagram.

História de amor

“A verdadeira avant-garde do relacionamento homoafetivo no Brasil”. Essa foi definição usada usada pelo amigo e jornalista Bruno Chateaubriand sobre a união de Gilberto Braga e o decorador Edgar Moura Brasil na cerimônia de matrimônio dos dois. Os dois estavam juntos há 48 anos — e oficialmente casados desde 2014.

Gilberto morreu na noite da última terça-feira, aos 75 anos, devido a uma infecção generalizada. A festa do casamento do novelista e de Edgar, hoje com 66 anos, reuniu cerca de 50 convidados, como Gloria Pires, Fernanda Montenegro, Dennis Carvalho, Deborah Evelyn e Silvio de Abreu. Bruno Chateaubriand, que participou da cerimônia, diz que o noivos “entraram ao som de ‘Faz parte do meu show’, de Cazuza”.

