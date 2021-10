Ela por Elas: show em homenagem a Elza Soares é realizado neste sábado na Usina de Arte

No palco do teatro da Usina de Artes João Donato será apresentado o show “Ela por Elas” neste sábado, 23, às 19h, com entrada gratuita. O show é uma homenagem à cantora Elza Soares e conta com a participação das cantoras Sandra Buh, Nathânia Oliveira, Gigliane Oliveira, Carol Di Deus e Narjara Saab.

A ideia de realizar esse projeto surgiu depois do grupo Moças do Samba realizar um projeto de lives em que contava histórias de vida e carreira de algumas mulheres do samba, e Sandra Buh, realizadora do show, contou a história de Elza, após isso foi encorajada pela filha para escrever o projeto “Ela por Elas”.

“Uma homenagem à uma das vozes mais potentes da música brasileira e porque não dizer do mundo?! Vamos viajar pelo repertório de Elza Soares e também pela história de vida dessa mulher e artista incrível”, afirma Narjara Saab.

O show é produzido pela Acre Ativa Produções e financiado pela Lei Aldir Blanc através da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e conta com participações especiais de Maya, Maracatu Nação Pé Rachado e Matheus Filgueira.