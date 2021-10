Em agenda na região do Vale do Juruá, o governador Gladson Cameli anunciou, nesta segunda-feira (25), aumento salarial para os servidores públicos do Estado.

O anúncio, que causou verdadeiro alvoroço local, não veio com maiores informações, tais quais data e percentual.

“Vou reajustar sim os salários dos servidores, merecem muito. Vou fazer uma surpresa”, anuncia o governador – que completa: “Não me pergunte quando”.

Vale lembrar que dia 28 comemora-se o Dia do Servidor Público.