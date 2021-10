Em bar, homem agride ambulante e justifica: “Estava bêbado”; vídeo

Na imagens é possível ouvir quando pessoas que estão no bar tentam defender o ambulante das agressões.

De acordo com o delegado Manoel Botes de Oliveira, responsável pela apuração o do caso, o suspeito mora no mesmo bairro onde ocorreram as agressões, o Jardim América. O nome dele não foi divulgado e, segundo o investigador, ele deve prestar depoimento na semana que vem.