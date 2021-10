Em boletim, Friale anuncia alerta de temporais para este fim de semana: “Temperatura cai”

O pesquisador Davi Friale publicou um boletim no site O Tempo Aqui com alerta de temporais, chuvas fortes, raios e ventanias para este final de semana, que deve registrar temperaturas amenas. As chuvas devem ocorrer com intensidade até a próxima quarta-feira, 20, na maior parte do Estado do Acre.

Friale prevê a chegada de ‘friozinho’ polar neste sábado, 16, nas primeiras horas do dia, deixando as temperaturas amenas. De acordo com o pesquisador, o perigo de temporais mais violentos será no centro do Acre e no vale do Juruá, onde o frio polar deve chegar durante a tarde. “No leste e no sul do estado, onde estão localizadas, entre outras, as cidades de Rio Branco e Brasileia, os temporais não deverão ser intensos, mas as chuvas poderão ser fortes neste sábado”, escreve.

Nos próximos dias, a maior temperatura que deve ser registrada está abaixo de 26ºC em alguns municípios do Acre, principalmente nas regiões de Rio Branco e Brasileia. À noite, entretanto, a temperatura mínima, ao amanhecer, deverá oscilar entre 18 e 21ºC. “Os próximos dias, portanto, serão com temperatura amena, muitas nuvens, ventos de sudeste e chuvas a qualquer hora”, escreve Friale.